Lar doce lar: Bancos terão leilão com imóveis a partir de R$ 10 mil

Procurando um cantinho para chamar de só seu? Essa pode ser sua oportunidade! A Caixa Econômica Federal, o Itaú e o Santander estarão realizando, nos próximos dias, leilões de imóveis com 494 lotes, que vão desde residências até espaços comerciais, com valores a partir de R$ 10 mil.

A Caixa é a instituição com o maior número de lotes disponíveis, com 292 no total, entre apartamentos, casas e terrenos em diversas regiões do Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul. No Estado, os lotes estão localizados nas cidades de Antônio João, Campo Grande, Coxim, Itaporã, Nova Alvorada do Sul e Três Lagoas. Confira o edital aqui .

Outro leilão com imóveis em território sul-mato-grossense é o do Santander, que no total conta com 166 imóveis, dentre apartamentos, terrenos e casas em vários estados do Brasil. Nele, somente duas casas estão em MS, em Campo Grande e Sidrolândia. Confira o edital aqui .

Já o leilão do Itaú, o menor, com somente 38 imóveis, tem lotes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Pará e Pernambuco. Para quem quer ficar “local” à Mato Grosso do Sul, esse leilão não tem nenhum lote dentro do Estado. Confira o edital aqui .

Vale lembrar que o comprador deverá pagar o valor integral pelo qual o imóvel foi arrematado, além de arcar com todos os eventuais custos de regularização, condomínio e outros gastos.

