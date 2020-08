Lara perde moto em blitz, não desiste e segue trabalhando de bike

A jovem Lara Garielly de Oliveira da Silva, 21 anos, trabalha com entrega de alimentos e pede ajuda para conseguir comprar uma moto, pois atualmente ela está fazendo o 'corre' do ‘Hamburgão na Chapa’ utilizando uma bicicleta emprestada.



Ao JD1 Notícias, Lara conta que abriu uma lanchonete com a esposa, e ela é responsável por fazer as entregas, mas perdeu a moto em uma blitz há cerca de duas semanas. “A gente montou uma lanchonete no Aero Racho, e eu estava indo fazer umas entregas no Taquarussu, e quando estava voltando no sentido Norte Sul eu acabei caindo em uma blitz, e como a moto estava com os documentos atrasados eles acabaram apreendendo ela”, afirmou.



Neste dia Lara e a esposa tiveram vários prejuízos, pois vários pedidos da loja não tiveram como ser entregues. Por isso a jovem pede ajuda para conseguir uma nova motocicleta ou até um emprego ou freelancer para conseguir levantar fundo para comprar o veículo. “Como pela manhã eu fico livre, posso trabalhar até as 17h para conseguir juntar o dinheiro e comprar a moto”, declarou Lara.

Atualmente fazendo entregas com a bicicleta emprestada do sogro, Lara e a esposa tem prejuízos pois acabam perdendo pedidos e gastam o dobro do tempo. A meta é arrecadar R$ 3 mil. “Eu pretendo arrecadar pelo menos uns R$ 3 mil para eu poder cobrar uma moto em dia para eu não perder de novo”, ressaltou.



Para ajudar Lara a comprar uma nova motocicleta, a doação pode ser feita através da Vakinha , ou em depósito no nome de Lara Gabrielly de Oliveira da Silva.

Banco: Next - 237

Agência: 7160

Conta: 123282-7

CPF: 065.892.741-85

