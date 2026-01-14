Latam anuncia voos diários entre Dourados e Guarulhos a partir de abril

A Latam Brasil confirmou nesta quarta-feira (14) que, a partir de abril, Dourados contará com voos diários para o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Atualmente, a cidade conta com três operações semanais, número que será ampliado gradualmente a partir de março, quando a companhia passará a operar seis voos por semana.

Conforme o site Dourados News, com a expansão, passageiros terão horários ajustados para facilitar conexões com voos nacionais e internacionais, além de acesso a mais de 50 destinos domésticos e 20 internacionais. O voo de ida sairá de Dourados às 08h45, chegando em Guarulhos às 11h40, enquanto o retorno partirá de Guarulhos às 07h20, com chegada às 08h05.

A decisão da Latam é sustentada pela alta ocupação dos voos, atualmente, mais de 90% dos assentos são preenchidos, sem necessidade de novas adaptações no aeroporto. Desde o início das operações em setembro de 2025, foram registrados 6.073 embarques e 5.776 desembarques. Somente nos primeiros 12 dias de 2026, 1.228 passageiros viajaram na rota.

Além da comodidade, a antecipação na compra das passagens garante economia, o bilhetes para início de abril custam R$ 823,20, enquanto os programados para o final do mês caem para R$ 677,20.

O prefeito Marçal Filho ressaltou a importância da medida. “Essa é mais uma importante conquista para Dourados e toda região, que poderá ampliar seu leque de negócios, turismo e entretenimento”, comemorou.

