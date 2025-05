Latam irá operar novos voos em Dourados e Bonito

Em março, o Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira de Dourados teve sua pista inaugurada e agora terá três voos semanais a partir de setembro.O aeroporto de Bonito terá dois novos voos. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Riedel através das redes sociais.

“Fico muito feliz que depois de um longo tempo de recuperação do aeroporto, agora logo nós vamos começar o novo receptivo finalmente, teremos três novos voos, Dourados/Guarulhos, a partir do dia 8 de setembro, operado pelo Latam”, comentou Riedel. Os voos serão operados em aeronaves Airbus A319 e A320, com capacidade para até 174 passageiros.

Em Bonito os novos voos têm previsão de começar a partir de 3 de setembro, com 2 frequências semanais na rota Bonito-São Paulo/Guarulhos.

Pelo hub da Latam em Guarulhos, Bonito e Dourados estarão conectados a 50 aeroportos no Brasil e 90 do exterior.

O head de assuntos públicos da Latam Brasil, Eduardo Macedo, destacou a participação e atuação da empresa no Estado, que está em ascensão. "Atualmente, a Latam já oferece voos diretos de Campo Grande para os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e para Brasília, porém as novas rotas chegam para otimizar o acesso a essas importantes cidades do interior".



O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou em março novas obras para o aeroporto de Dourados com abertura do processo licitatório ainda no primeiro semestre. “Nós devemos anunciar no mês de abril ou início de maio mais de R$ 600 milhões para investimento na aviação, nos aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, além do aeroporto de Bonito. Esse é o maior volume de investimento na história da aviação do Mato Grosso do Sul”, declarou o Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho durante entrega em Dourados em março.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também