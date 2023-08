Latrocínios diminuem pela metade em oito anos no estado

Os dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que nos últimos 7 meses foram registrados somente 3 roubos seguidos de morte no Estado. O maior índice do período de janeiro a julho foi registrado em 2016, quando foram contabilizados 22 roubos seguidos de morte.

A maior redução de crimes foi registrada nos roubos seguidos de morte, com -50% de casos no Estado e de -80% em Campo Grande, no período de janeiro a julho de 2023. Os crimes contra o patrimônio apresentam os menores índices dos últimos 8 anos em Mato Grosso do Sul.

Quedas expressivas foram registradas também nos furtos de veículos (-22,3%), furtos em residências (-17,9%), roubos em geral (- 14,2) e roubos a comércios (-12,2%). Para o delegado Fábio Brandalise, titular da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), a redução dos crimes contra o patrimônio se deve principalmente a motivação e vocação dos policiais.

“O comprometimento dos policiais em ajudar a sociedade, aliado ao contínuo e necessário investimento e aparelhamento das polícias pelo Governo e a integração entre as unidades da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana, contribuem para esse excelente resultado”, avalia.

O comandante do Comando de Policiamento Metropolitano, coronel Emerson Almeida, acredita que o trabalho realizado pelas equipes que compõem o Ocop (Programa de Obtenção de Capacidade Operacional Plena) e a capacitação e valorização do efetivo também contribuíram para os bons resultados. “Há ainda que se elogiar a figura do policial militar, que faz parte do sucesso da redução dos índices apresentados, com trabalho contínuo e dedicado, por meio de rondas preventivas diárias, atendimento das ligações de emergência no 190 e execução de operações voltadas para coibir ilícitos em nossa Capital, dentre outras”, lembra.



Capital

O levantamento divulgado pela Sejusp mostra que em Campo Grande foram registradas expressivas reduções nos furtos de veículos (-30,5%), furtos em residência (-26,6%) e roubos em residências (-16,9%).

Interior

No recorte que abrange somente os municípios do interior do Estado, aparece uma redução de -38,5% nos roubos de veículos e -19,3% nos roubos em geral. Enquanto que na faixa de fronteira a queda foi -18,2% nos roubos em geral e de -37,8% nos roubos de veículos. Na região de fronteira também apresentaram reduções significativas os roubos ao comércio (- 18,4%), roubos em vias urbanas (-10,1%), furtos de veículos (-8,9%) e furtos em residências (-5,4%).

Série Histórica em MS

A Sejusp fez também um levantamento com comparativo da criminalidade nos últimos 8 anos em Mato Grosso do Sul, que mostra que os roubos e furtos apresentaram a maior redução desde 2016, com 2.379 casos registrados em todo o Estado de janeiro a junho deste ano. No mesmo período do ano passado foram 2.774 casos. Os dados da secretaria apontam que os roubos passaram de 6.674 casos em 2016 para 2.379 casos neste ano no Estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também