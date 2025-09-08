Lei amplia para R$ 350 milhões teto de financiamento permitido da MSGÁS

Foi publicado no Diário Oficial do Estado a Lei 6.469 que atualiza o limite de contratação de empréstimos e financiamentos pela empresa MSGÁS. O teto atual de R$ 70 milhões, definido em 2002, passará a ser de R$ 350 milhões.
O governo argumenta que a atualização é necessária devido à defasagem inflacionária e não representa uma autorização automática para novos empréstimos, mas apenas amplia o limite legal, respeitando os princípios de boa governança e sustentabilidade financeira.
A MSGÁS é uma empresa estatal não dependente, com receitas próprias, e por isso não se sujeita às restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal aplicáveis às estatais dependentes.Reportar Erro
