Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #2
Geral

Lei autoriza treinamento de manobra de Heimlich no pré-natal em MS

As gestantes atendidas nas redes pública e privada poderão receber orientações sobre desengasgo de bebês

18 dezembro 2025 - 10h37Sarah Chaves
Foto: Daisy Daisy/Getty ImagesFoto: Daisy Daisy/Getty Images  

Foi sancionada e publicada nesta quinta-feira (18), que autoriza a realização de orientações e treinamentos sobre a manobra de Heimlich durante o acompanhamento pré-natal de gestantes atendidas nas redes pública e privada de saúde do Estado. 

De acordo com a lei, o pré-natal das gestantes assessoradas poderá incluir, entre os procedimentos, a orientação e o treinamento prático sobre a manobra de Heimlich, técnica de desengasgo utilizada em situações de emergência. O objetivo é capacitar gestantes e responsáveis para a prestação de socorro em casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita em bebês.

A legislação também prevê que a orientação e o treinamento contem com a participação dos pais ou responsáveis legais pelo bebê durante o período do pré-natal. Além disso, as informações poderão ser reforçadas nas consultas de acompanhamento do recém-nascido, ampliando o alcance das ações educativas.

A iniciativa busca fortalecer a prevenção de acidentes domésticos envolvendo recém-nascidos e bebês, promovendo maior segurança às famílias por meio da disseminação de conhecimentos básicos de primeiros socorros. A lei se aplica a atendimentos realizados tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde em Mato Grosso do Sul.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mundo Bita
Cidade
Mundo Bita marca a reta final da programação de Natal no Bosque dos Ipês
Foto: Imasul
Geral
Queimadas caem mais de 90% no Pantanal sul-mato-grossense
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/12/2025
Apresentação aconteceu em Porto Murtinho, em junho de 2023
Geral
Produtores de Munhoz e Mariano são multados por oferecer álcool a adolescente em show; assista
O balanço foi apresentado nesta quarta-feira (17) pelo governador Eduardo Riedel
Geral
Governo fecha 2025 com 88% das metas cumpridas e avanços em áreas estratégicas
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Tribunal de Contas aponta que prefeita tem poder excessivo para definir gratificações salariais
Dinheiro /
Política
Após identificar falhas, TCE cobra transparência total da "folha secreta" em Campo Grande
Neno Razuk (PL) -
Justiça
Deputado estadual Neno Razuk é condenado por crimes ligados ao jogo do bicho em MS
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) /
Saúde
Governo do Estado vai investir R$ 500 mil para fortalecer rede hospitalar da Capital
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Política
AO VIVO - PL que reduz penas de condenados no 8 de janeiro é analisado no Senado

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul