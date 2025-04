Lei cria delegacia para coibir crimes cibernéticos em MS

A da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul ganhou uma nova especializada com a publicação da Lei que cria a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), com atuação estadual.



“A DERCC terá funções de polícia judiciária e de investigação criminal referente à apuração das infrações penais praticadas a partir do uso ou do emprego de meios ou de recursos tecnológicos de informação ou do uso da rede mundial de computadores”.



Será de competência da DERCC apurar golpes financeiros cometidos por meio eletrônico, crimes contra a honra e a liberdade individual e infrações penais cometidas por meio da internet.



A DERCC fornecerá às demais unidades policiais suporte, orientação e assistência técnica necessárias à execução de ações de prevenção e repressão aos delitos cibernéticos.

