Lei cria o 'Dia Estadual de Enfrentamento à Psicofobia' em MS

Foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado, a Lei 6.094, que institui o Dia Estadual de Enfrentamento à Psicofobia, a ser comemorado, anualmente, em 12 de abril.

O projeto é de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB). “De maneiras variadas e perversas, as pessoas acometidas de depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, ansiedade, dentre outras tantas enfermidades psíquicas, têm sofrido preconceito em razão de sua condição. A psicofobia é um dos grandes problemas que interferem na recuperação dessas pessoas, podendo destruir a autoestima. Em muitos casos, os pacientes desistem do tratamento e deixam de participar de atividades sociais”, disse a deputada.

O Dia Estadual de Enfrentamento à Psicofobia para combater as atitudes preconceituosas e discriminatórias contra pessoas com transtornos mentais, entrará no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 720 milhões de pessoas sofrem com doenças mentais em todo o mundo, aproximadamente 10% de toda a população mundial. O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial das doenças mentais e lidera a posição de casos de depressão e ansiedade na América Latina.

