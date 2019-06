Leilão beneficente vai adotar pacientes para tratamento em equoterapia

O projeto social do Centro de Equitação e Equoterapia Gasparelli realizado em Três Lagoas-MS desde 2014 sob a coordenação do fisioterapeuta Eduardo Conti, 31 anos, auxilia no desenvolvimento de pessoas com deficiência física ou mental, atendendo hoje 22 praticantes, sendo 7 deles de forma totalmente gratuita. Porém há materiais e profissionais disponíveis para ampliar esta meta, motivo este que chamou atenção dos donos da Villa Real Leilões, Fernando Varoni e César Buranello.

Para comemorar o aniversário de um ano da empresa, será realizado um leilão especial de coberturas de garanhões, denominado 1° Leilão “Parceiros do Bem” que terá a arrecadação 100% revertida para caridade. A meta é adotar pessoas carentes para incluí-las nas atividades custeando seus gastos mensais que giram em torno de R$350,00, pelo período de doze meses, renovando a ação a cada ano com continuidade da edição do leilão aumentando o número de beneficiados com o apoio do público em geral.

O Leilão Beneficente acontecerá de forma online por meio do site da empresa (www.villarealleiloes.com.br) dentre os dias 29 de junho a 29 de julho, não será cobrado nenhum valor de taxa referente às vendas, isento de comissão, podendo ter a compra parcelada em até 12X, com intuito único e exclusivo de propor o mínimo de conforto e colaborar na socialização destas pessoas e suas famílias que não tem condições de bancar o tratamento.

A terapia com o uso de cavalos, conhecida como equoterapia, tem um papel importantíssimo no processo de reabilitação de diversas doenças como síndrome de down; paralisia cerebral; esclerose múltipla, autismo, complicações e deficiências e pode ser praticada por qualquer pessoa, de qualquer idade.

“Sabemos da importância direta e indiretamente, os resultados são rápidos: aumento da força muscular de tronco, cervical, membros inferiores e superiores, aumento do equilíbrio, da autoestima, concentração. Diminui a ansiedade, socialização, e a autoconfiança que é percebível já na primeira sessão, além do prazer pessoal do responsável da família em dar uma independência maior a cada um deles”, ressaltaram os sócios.

Participe do leilão e ajude o Parceiros do Bem a adotar uma criança para iniciar tratamento!

