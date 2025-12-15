Menu
Menu Busca segunda, 15 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Cidade empreendedora - Dez25
Geral

Leilão Direito de Viver arrecada R$ 2 milhões para o Hospital de Amor

Evento beneficente aconteceu neste domingo

15 dezembro 2025 - 19h22Taynara Menezes
No Mato Grosso do Sul, o Hospital de Amor possui unidades em Campo Grande e Nova AndradinaNo Mato Grosso do Sul, o Hospital de Amor possui unidades em Campo Grande e Nova Andradina   (Foto: Laura Holsback)
Dr Canela

O 3º Leilão Direito de Viver arrecadou R$ 2 milhões para o Hospital do Amor, durante uma ação beneficente, realizado no domingo (14). Tudo começou com a venda da imagem de Nossa Senhora Aparecida por R$ 100 mil, entregue por Antônio, menino de 7 anos curado de câncer no Hospital do Câncer, em Barretos.

O leilão contou com animais de grande porte e itens doados por celebridades, como o chapéu da dupla Xitãozinho & Xororó (R$ 39 mil no total), a camisa da Seleção Brasileira autografada por Ronaldo Fenômeno (R$ 21 mil) e a camisa do Flamengo (R$ 8,2 mil).

Os convidados desfrutaram de almoço com costelão de chão e encerraram o evento com apresentações de Alisson Lima e da dupla Maria Cecília e Rodolfo.

O presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, destacou que apenas 30% das despesas mensais da instituição são cobertas por recursos públicos, e que o restante depende de doações e eventos beneficentes, como o leilão. “O tamanho da nossa fé é o tamanho do nosso amor”, afirmou.

Coordenado por Leandro Tenalia, o evento contou com apoio da Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Campo Grande (AVCC), produtores rurais, empresas e voluntários. Tenalia ressaltou que histórias como a de Antônio inspiram a continuidade da iniciativa. “Meu maior incentivo para trazer de volta os leilões é ver crianças curadas podendo voltar a ser crianças como devem ser”.

No Mato Grosso do Sul, o Hospital de Amor possui unidades em Campo Grande e Nova Andradina, com previsão de inauguração em Dourados em 2026. A instituição realiza atendimentos gratuitos, contabilizando 78,8 mil procedimentos entre janeiro e outubro de 2025, diagnosticando 75% dos cânceres de colo de útero e mama no estado.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Daniel Moreti não resistiu ao período de internação
Geral
Família e amigos se despedem de Daniel Moreti após acidente fatal: 'céu ganhou mais um anjo'
Para aderir ao programa, os interessados devem preencher um requerimento de adesão e protocolar o documento até o dia 23 de dezembro
Geral
Procon-MS oferece até 45% de desconto para quitação de multas administrativas
Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Módulo de Saúde do Complexo Penitenciário do Jd. Noroeste -
Saúde
Prefeitura deixa faltar medicamentos até na cadeia e promotor investiga
Foto: Divulgação/ Eldorado
Geral
Nova planta da Eldorado reaproveita lodo biológico como combustível
STF -
Justiça
Gilmar Mendes vota para derrubar dispositivos do Marco Temporal e cita omissão da União
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Paulo Roberto Teixeira Xavier é conhecido em MS por ter visto o filho morrer por engano durante uma 'briga' com a família Name
Justiça
Justiça nega descondenar "PX", policial expulso da PMMS
Orlando Vendramini Neto preso pela Senad -
Justiça
Juiz nega soltar pecuarista acusado de mandar executar fazendeiro em Sete Quedas
Ônibus de Campo Grande
Justiça
Direito de greve não é 'absoluto' e Justiça marca audiência de emergência; veja a decisão

Mais Lidas

Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Polícia
Preso pelo feminicídio de Angela deixa hospital e vai para prisão em Campo Grande
SUV ficou completamente destruída no acidente
Trânsito
Mulher e criança morrem em grave acidente entre três veículos na BR-487, em Itaquiraí