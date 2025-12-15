Leilão Direito de Viver arrecada R$ 2 milhões para o Hospital de Amor

O 3º Leilão Direito de Viver arrecadou R$ 2 milhões para o Hospital do Amor, durante uma ação beneficente, realizado no domingo (14). Tudo começou com a venda da imagem de Nossa Senhora Aparecida por R$ 100 mil, entregue por Antônio, menino de 7 anos curado de câncer no Hospital do Câncer, em Barretos.

O leilão contou com animais de grande porte e itens doados por celebridades, como o chapéu da dupla Xitãozinho & Xororó (R$ 39 mil no total), a camisa da Seleção Brasileira autografada por Ronaldo Fenômeno (R$ 21 mil) e a camisa do Flamengo (R$ 8,2 mil).

Os convidados desfrutaram de almoço com costelão de chão e encerraram o evento com apresentações de Alisson Lima e da dupla Maria Cecília e Rodolfo.

O presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, destacou que apenas 30% das despesas mensais da instituição são cobertas por recursos públicos, e que o restante depende de doações e eventos beneficentes, como o leilão. “O tamanho da nossa fé é o tamanho do nosso amor”, afirmou.

Coordenado por Leandro Tenalia, o evento contou com apoio da Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Campo Grande (AVCC), produtores rurais, empresas e voluntários. Tenalia ressaltou que histórias como a de Antônio inspiram a continuidade da iniciativa. “Meu maior incentivo para trazer de volta os leilões é ver crianças curadas podendo voltar a ser crianças como devem ser”.

No Mato Grosso do Sul, o Hospital de Amor possui unidades em Campo Grande e Nova Andradina, com previsão de inauguração em Dourados em 2026. A instituição realiza atendimentos gratuitos, contabilizando 78,8 mil procedimentos entre janeiro e outubro de 2025, diagnosticando 75% dos cânceres de colo de útero e mama no estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também