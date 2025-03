O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) está com novo leilão aberto em três modalidades. Na modalidade de leilão de veículo que podem circular, são oferecidos 87 lotes de motocicletas. Destaque para o lote número 52, uma Honda FAN 2019, com lance inicial de 2.273 reais.

Entre os carros, o destaque é para o lote 02, um Fiat Punto Attractive, ano 2011/2012, com lance inicial de 7.665 reais. O Leilão ficará aberto até às 15 horas, do dia 24 de março, realizado pelo portal www.barretoleiloes.com.br.

No portal é possível conferir os valores de cada lote, assim como as fotos dos três Leilões abertos: Leilão de Circulação, com 100 lotes, Leilões de Sucata Aproveitável com 37 lotes, sendo 27 automóveis e 60 motocicletas e o Leilão de Inservíveis, com lote único de 23.49 Kg de material ferroso.

Para conhecer pessoalmente os lotes, os interessados podem visitar o pátio da Pátio da Autotran, que fica na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, Bairro Rita Vieira, em Campo Grande, nos dias 19, 20 e 21 de março, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os editais dos leilões estão disponíveis no Portal do Detran-MS e no Diário Oficial do Estado, de sexta-feira (07), entre as páginas 252 e 270. Clique aqui para acessar.

