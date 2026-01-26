Menu
Leilão do Detran-MS tem veículos com lances a partir de R$ 3,1 mil; confira

Certame reúne veículos apreendidos em 21 municípios e segue com lances on-line até 10 de fevereiro

26 janeiro 2026 - 18h10Taynara Menezes
Ford Fusion AWD GTDI 2013/2014, com lance inicial de R$ 17.352,00 Ford Fusion AWD GTDI 2013/2014, com lance inicial de R$ 17.352,00   (Foto: Divulgação)

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) iniciou, nesta segunda-feira (26), mais um leilão de veículos apreendidos em 21 municípios do Estado, com lances iniciais a partir de R$ 3.131,00. Os bens são de proprietários que não retiraram os veículos dentro do prazo legal.

O certame é conduzido pelo leiloeiro oficial Eduardo Schmitz, e os lances podem ser feitos exclusivamente pelo site www.clicleiloes.com.br, com encerramento previsto para o dia 10 de fevereiro, às 8h, no horário de Mato Grosso do Sul.

Na categoria veículos de circulação, estão disponíveis 185 lotes, sendo 156 motocicletas e 29 automóveis. Entre os destaques estão uma Honda CG 160 Fan 2019/2019, com lance inicial de R$ 3.131,00, e um Ford Fusion AWD GTDI 2013/2014, com lance inicial de R$ 17.352,00. Nessa modalidade, podem participar pessoas físicas e jurídicas.

O leilão também contempla 48 lotes de sucatas aproveitáveis, somando 102 motocicletas e 38 automóveis, destinados exclusivamente a pessoas jurídicas credenciadas no Detran-MS, conforme normas do Contran.

Já as sucatas inservíveis estão reunidas em um lote único, composto por 22 motocicletas e 4 automóveis, totalizando aproximadamente 5.641 quilos de material ferroso. Nesse caso, somente empresas dos setores de siderurgia, fundição ou reciclagem, devidamente credenciadas, podem apresentar lances.

A visitação dos lotes poderá ser feita nos dias 6 e 9 de fevereiro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio da PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16, bairro Santa Felicidade.

