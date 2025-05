Leilões do Detran seguem abertos até o dia 9 de maio em MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) segue com leilão de veículos para circulação e sucatas inservíveis e aproveitáveis. São mais de 200 lotes que serão leiloados pelo portal www.planaltoleiloes.com.br.

Os veículos que poderão circular na via pública novamente, somam 159 lotes, sendo 127 motocicletas como a Honda XRE 190, ano 2023/2024, com valor de lance inicial de 5.382 reais; ou as duas motocicletas de mesma marca e modelo - Honda CG 160 FAN, ambas de 2022, com lances iniciais de mais de 3 mil reais.

Entre 32 automóveis que poderão voltar a circular estão, um Toyota Etios SD XLS 2013, com lance inicial de 8.990 reais e um HB20 S 1.6 A PREM, de 2016, com lance inicial de 14.363 reais.

Sucatas - Os lotes de sucata aproveitável, modalidade em que as peças dos veículos podem ser revendidas, são 54 de motocicletas e automóveis. Já a sucata inservível, que é voltada para pessoa jurídica, credenciada no Detran-MS, que operem no ramo de siderurgia, de fundição ou de reciclagem, tem um lote único de 5 .627 kg de material ferroso.

Este leilão, em todas as suas modalidades, ficará aberto até às 10h30 (horário de Brasília), do dia 09 de maio. O edital com todas as especificações, condições de participação, bem como a relação dos lotes com o memorial descritivo e respectivo preço mínimo, estarão disponíveis no Diário Oficial do Estado, de quarta-feira (24/4), entre as páginas 116 e 136.

Para conhecer os lotes pessoalmente, os interessados podem visitar o pátio da PMAX, que fica na Rua Gigante Adamastor, 16, Bairro Jardim Santa Felicidade, nos dias 07 e 08 de maio, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

