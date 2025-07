Leo Dias deixa SBT após dois anos no comando do "Fofocalizando"

O jornalista Leo Dias pediu demissão do SBT após dois anos como apresentador do programa "Fofocalizando". A informação foi confirmada pela emissora nesta sexta-feira (25), por meio de nota divulgada à imprensa.

Segundo o comunicado, o encerramento da parceria aconteceu de forma consensual. "O SBT e sua diretoria reconhecem e agradecem a contribuição de Leo ao longo do período em que esteve na emissora, destacando sua dedicação como apresentador do 'Fofocalizando' e desejando êxito em seus próximos desafios", disse o texto oficial.

Rumores de bastidores apontam que Leo Dias deve ser o novo nome à frente do programa "Melhor da Tarde", da Band, após a saída de Catia Fonseca, que pediu rescisão contratual depois de sete anos na emissora.

Até o momento, a Band não confirmou a substituição oficialmente.

Com uma carreira consolidada no jornalismo de celebridades, Leo Dias passou por veículos como as revistas Contigo, Amiga, Chics e Famosos e o portal Yahoo.

Ganhou notoriedade nacional ao apresentar o "TV Fama", na RedeTV!, entre 2013 e 2016. Saiu do canal para assumir o "Fofocalizando", no SBT, onde também atuou como editor a partir de 2019.

Deixou a emissora em 2020 e seguiu para o portal Metrópoles, onde permaneceu até 2023, retornando ao SBT como apresentador.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também