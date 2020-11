Leonardo é diagnosticado com dengue, 'muita dor no corpo e febre'

Da Redação, com informações do G1

Durante live de revelação do sexo da filha de Zé Felipe e Virgínia, o cantor Leonardo revelou que está com dengue e foi diagnosticado no sábado (28), em Goiânia.

A informação foi confirmada pela esposa dele, Poliana Rocha, por meio de publicações em uma rede social. “Testei positivo para a dengue. Muita dor no corpo, as juntas ‘dando pontadas’, febre.. é o que estou sentindo nesse momento", disse.

Segundo Poliana, o sertanejo começou a apresentar sintomas de Covid-19, como febre alta e dor no corpo, na terça-feira (24), mas o exame RT-PCR deu negativo para coronavírus. “Até chegarmos a esse resultado, fiquei sem dormir, medindo a temperatura dele de 5 em 5 minutos”, relatou Poliana.

Na tarde deste domingo (29), Poliana tranquilizou os fãs de Leonardo afirmando, em vídeos publicados nas redes sociais, que ele passa bem.

