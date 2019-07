Letreiro alusivo aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 é inaugurado na Paulista

Dando início às comemorações de um ano para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) inaugura neste domingo (14), no espaço cultural Japan House São Paulo, na capital paulista, a escultura letreiro #SOMOS TIME BRASIL.

A programação do evento inclui as presenças de atletas brasileiros como o judoca medalhista olímpico Rafael Silva, que conquistou medalhas de bronze em Londres 2012 e no Rio 2016; e o mesatenista Hugo Hoyama, que tem em seu currículo de vitórias 15 medalhas em Jogos Pan-americanos.

Outras presenças previstas são a bicampeã pan-americana da maratona, Adriana Aparecida; a quinta colocada nos Jogos Olímpicos Rio 2016 no levantamento de peso, e Rosane Santos, do levantamento de peso, quinta colocada na categoria 53 kg, nos Jogos Rio 2016. O Ginga, mascote do Time Brasil também estará no Japan House.

Construída nas cores verde, amarelo e azul, a escultura #SOMOS TIME BRASIL tem mais de cinco metros de largura por dois de altura e será instalada na área externa da Japan House São Paulo. Como a Avenida Paulista é fechada ao trânsito aos domingos, é prevista a participação do público na campanha de incentivo e torcida pelos atletas brasileiros.

O COB é uma entidade, filiada ao Comitê Olímpico Internacional (COI). O seu trabalho é baseado na gestão técnica, administrativa e política do esporte nacional, para desenvolver e representar o esporte de alto rendimento do Brasil. Tudo isso busca a melhoria de resultados esportivos do Time Brasil.

O Comitê foi fundado em 8 de junho de 1914 e desde lá, o Brasil conquistou, em Jogos Olímpicos, 129 medalhas, sendo 30 de ouro, 36 de prata 63 e de bronze. Já em Jogos Olímpicos da Juventude, foram 37 medalhas; 11 de ouro, 15 de prata e 11 de bronze.

