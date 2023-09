'Levanta Juventude' promove capacitação de jovens de 11 a 15 de setembro

De 11 a 15 de setembro acontece a 53ª edição do Levanta Juventude. Um Programa de capacitação de jovens, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude. A expectativa é reunir 300 jovens, que receberão o certificado de 20 horas.

Os alunos terão a oportunidade de adquirir conhecimentos valiosos em diversas áreas, como Marketing Pessoal, Empreendedorismo, Liderança e Inovação, Comunicação e Oratória, Comportamento Organizacional. Além disso, temas essenciais como autodescoberta, comunicação assertiva e educação financeira serão trabalhados durante o evento.

CARREIRA

O objetivo é conectar os estudantes ao ambiente acadêmico, capacitando-os para enfrentar o desafiador mercado de trabalho, através de oficinas que focam no desenvolvimento do autoconhecimento, aprimoramento de habilidades e planejamento de carreira.

Nesta edição em particular, o curso culminará em um evento especial no dia 15 de setembro, com um Seminário sobre Inteligência Artificial e Novas Tecnologias, proporcionando aos jovens uma experiência enriquecedora e inspiradora para o futuro.

O Levanta Juventude será realizado das 13h às 17h30, na Universidade Estácio de Sá, localizada na Av. Fernando Correa da Costa, 1800. As inscrições podem ser feitas pelo telefone: 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99287-2008.

