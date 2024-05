Lewandowski autoriza o envio de 100 agentes da Força Nacional ao RS

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou, nesta sexta-feira (3), o envio de 100 agentes da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) para o Rio Grande do Sul, onde prestarão socorro à população afetada pelas fortes chuvas que atingem o estado.

No total, serão enviados 60 bombeiros e 40 policiais militares, além de 25 caminhonetes, dois ônibus, um caminhão e três botes de resgate. Eles se juntarão aos agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que já atuam na região.

O envio dos agentes foi comunicado, no início da tarde, por Lewandowski ao governador do RS, Eduardo Leite, por telefone. A medida faz parte das ações de auxílio às vítimas das enchentes na região.

Até o momento, o Estado já contabiliza 37 mortos devido às fortes chuvas, que afetam a região desde segunda-feira (29). Outras 74 pessoas estão desaparecidas até o momento.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também