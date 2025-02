Lexa anuncia falecimento da filha nas redes sociais

A cantora Lexa revelou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (10), o falecimento da filha, Sofia, fruto de seu relacionamento com Ricardo Vianna.

Sofia nasceu prematura no dia 2 de fevereiro, e morreu no dia 5. Em seu relato, Lexa descreveu os momentos desafiadores que enfrentou durante a gestação e os dias de internação devido a uma pré-eclâmpsia precoce e síndrome de HELLP, uma condição rara e grave que comprometeu sua saúde e a da bebê.

Apesar de um pré-natal adequado e do uso de medicamentos preventivos como ácido acetilsalicílico (AAS) e cálcio, a pré-eclâmpsia avançou de forma agressiva, comprometendo o fígado, rins e o doppler da bebê.

Segundo Lexa, o parto prematuro permitiu que a criança tivesse uma breve chance de lutar pela vida, passando por cuidados intensivos na incubadora.

Em sua postagem, Lexa agradeceu ao marido, Ricardo Vianna, pelo apoio incondicional, e também à sua família e à equipe médica.

Lexa descreveu o sepultamento da filha como um dos momentos mais dolorosos de sua vida.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também