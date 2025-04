Licenciamento de software para o MPMS tem custo de R$ 3,9 milhões

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) vai gastar R$ 3.999.844,89 com licenças de softwares da Microsoft. A informação está no Diário Oficial do órgão, edição nº 3.340, publicada nesta terça-feira, 8.

Segundo o Extrato do Contrato nº 012/PGJ/2025, a empresa contratada é a Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A, que deverá fornecer as licenças pelo período mínimo de 36 meses. A contratação foi feita na modalidade Enterprise Agreement (EA), com início em 16 de junho de 2025 e término previsto para 16 de junho de 2028.

A empresa deverá manter sigilo absoluto sobre todas as informações a que tiver acesso durante a execução do serviço, sem possibilidade de divulgação, reprodução ou uso dos dados, mesmo que os documentos não sejam classificados como sigilosos.

