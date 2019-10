Linha área volta a ter voos diários de Dourados a Congonhas

A Passaredo Linhas Aéreas vai retomar os voos diários a partir de Dourados, direto com o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no domingo (27).

A empresa vai operar com um avião modelo ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros.

O primeiro voo, será para autoridades e convidados, sai de Dourados para Congonhas às 17h45 e retorna no mesmo dia às 21h40. Às 17h10, no Salão de Embarque do aeroporto, haverá recepção aos convidados.

Os voos diários da Passaredo, de ida e volta, terão saída do aeroporto regional Francisco de Mattos Pereira às 6h, com chegada em Congonhas às 9h20 e às 16h45, com chegada às 20 horas na capital paulista e, de volta, decolando do aeroporto de Congonhas às 12h40 com chegada às 13h45 e às 21h40 com chegada às 22h55 em Dourados.

A nova malha aérea da Passaredo contempla, além de Dourados, as cidades paulistas de Ribeirão Preto, Bauru, Marília e Araçatuba, Uberaba (MG) e Macaé (RJ). Serão 26 operações diárias, totalizando 158 voos semanais.

O presidente da companhia José Luiz Felício Filho explicou sobre a malha. “A definição da nossa malha aérea em Congonhas foi focada no atendimento dos mercados regionais, servindo localidades carentes de serviços aéreos e com total autonomia”.

