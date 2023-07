Linhas telefônicas do Detran voltam a funcionar em todo MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que as linhas telefônicas voltaram a funcionar nesta quarta-feira (12). Todas as agências do Detran-MS estavam sem atendimento telefônico ontem (11), devido problemas relacionados à operadora Oi.

Diante do problema, todos os ramais estiveram indisponíveis e o departamento aguardava a normalização. O motivo da interrupção de sinal teria sido rompimento de fibra, segundo a empresa OI.

Vale ressaltar que todos os serviços digitais estavam disponíveis, já que o problema era voltado somente nas linhas telefônicas.

