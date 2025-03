Após a repercussão de um vídeo que circulou nas redes sociais nos últimos dias, a equipe de Linn da Quebrada veio a público negar que a artista seja a pessoa registrada nas imagens feitas na região da Cracolândia, em São Paulo.

No entanto, a negativa gerou controvérsias, já que a própria assessoria da cantora havia confirmado a informação anteriormente à coluna Fábia Oliveira.

De acordo com a jornalista, no último sábado (15), um assessor de Linn afirmou que era ela quem aparecia no vídeo. No entanto, dias depois, a equipe divulgou um comunicado à imprensa desmentindo a versão e reforçando que a artista está afastada temporariamente para tratar questões de saúde mental e abuso de substâncias.

Linn da Quebrada enfrenta um quadro de depressão agravado pelo uso de substâncias, conforme informou sua assessoria. A internação levou ao cancelamento de apresentações, incluindo o show "Linn da Quebrada e Giovani Cidreira canta Secos & Molhados", que estava marcado para o último sábado (15), em São Paulo.

A artista também ficou afastada das redes sociais e não participou da divulgação do filme Vitória, protagonizado por Fernanda Montenegro, que estreou em 13 de março.

A ausência e a falta de informações oficiais geraram preocupação entre os fãs, que cobraram um posicionamento da equipe. "Gente, cadê pelo menos uma assessoria para esclarecer as coisas? Estão espalhando boatos horríveis e a gente, como fã, só ficando preocupados", comentou um seguidor.

