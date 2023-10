Lista dos melhores restaurantes do mundo tem cinco estabelecimentos brasileiros

O Brasil contou com representação e apareceu cinco vezes no ranking de melhores restaurantes do mundo da TripAdvisor, site de viagens que consta com avaliações, informações e opiniões de conteúdo turístico.

Esse ranking foi feito após a plataforma analisar a avaliação dos próprios viajantes no site dentro do período de um ano, entre junho de 2022 e maio de 2023. Foram analisadas as avaliações de mais de 50 países e 478 destinos.

Cinco restaurantes brasileiros se destacaram no Travellers’ Choice Best of the Best em duas das cinco categorias. Confira:

Os melhores restaurantes românticos para ir à noite

1 - Waitui Bar & Grill – Viti Levu, Fiji

2 - Restaurante 1621 – Cartagena, Colômbia

3 - Mylos A La Carte Restaurant – Rhodes, Grécia

4 - Alameda Suíça – Monte Verde (MG), Brasil

5 - Saigon Restaurant & Lounge – Cairo, Egito

6 - Restaurante Pontremoli – Campos do Jordão (SP), Brasil

7 - Almira Restaurant – Santorini, Grécia

8 - Kaukau Restaurant – Singakerta, Indonésia

9 - Nautika Restaurant – Dubrovnik, Croácia

10 - Kaage at VARU by Atmosphere – Madivaru, Maldivas

Restaurantes para família

1 - El Huaso Mirra – Tongoy, Chile

2 - Pizzaria da Vila – Aquiraz (CE), Brasil

3 - Restaurante Casa do Tempero – Penha (SC), Brasil

4 - La Casona del Zorro – Puerto Varas, Chile

5 - Hatsuhana Japanese Restaurant – Gold Coast, Austrália

6 - Outer Banks Boil Company Corolla – Corolla, EUA

7 - Balcon Del Quindio – Armenia, Colômbia

8 - Rim Nam Pool Bar – Phuket, Tailândia

9 - The Edge – Dubai, Emirados Árabes dos Unidos

10 - Restaurante Edu – Governador Celso Ramos (SC), Brasil

Você confere os demais restaurantes premiados no site oficial da premiação.

