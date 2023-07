Lista mostra os 20 aeroportos mais movimentados do mundo

Da redação, com Aero In

O Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International | ACI World), divulgou na quarta-feira (19), o Relatório Global de Tráfego de Aeroportos (World Airport Traffic Dataset), confirmando os 20 aeroportos mais movimentados do mundo em 2022.

O documento apresenta as classificações de movimentação de passageiros, carga e aeronaves para mais de 2.600 aeroportos em mais de 180 países e territórios.

As principais revelações do conjunto de dados confirmam que o tráfego global total de passageiros em 2022 ultrapassou os 6,6 bilhões. Os dados mostram o retorno do tráfego internacional e a prevalência dos aeroportos dos EUA nas principais classificações.

Segundo o diretor-geral do ACI World, o brasileiro Luis Felipe de Oliveira, “mesmo diante das pressões de custos e mercados de trabalho apertados, os aeroportos do mundo continuam a atender a vontade do público de viajar de avião e mais uma vez provaram sua resiliência, conforme refletido nos dados do ACI World Airport Traffic Dataset. Os aeroportos e as partes interessadas da aviação devem continuar a se concentrar totalmente na construção de um sistema de transporte aéreo seguro, eficiente e ambientalmente sustentável, adequado para damos as boas-vindas à duplicação de passageiros que passarão por nossas portas nas próximas duas décadas.”

O ACI reúne informações do tráfego aeroportuário todos os anos por meio de sua rede global de membros operadores de aeroportos, investidores e partes interessadas da aviação. O conjunto de dados permite que os usuários filtrem números precisos e confiáveis que podem ser segmentados em regional, nacional, por categoria do aeroporto e por tipo de tráfego.

Tráfego de passageiros

• O total global de passageiros ultrapassou 6,6 bilhões em 2022, representando um aumento de 43,8% em relação a 2021, ou uma recuperação de 72,5% em relação ao resultado pré-pandemia (2019).

• Os 20 maiores aeroportos para tráfego global de passageiros representam 18% do tráfego global (1,2 bilhão de passageiros).

• Os rankings trazem de volta alguns dos maiores hubs aeroportuários do mundo em tráfego internacional. A participação global do tráfego internacional aumentou de 25,3% em 2021 para 38,4% em 2022.

• Dos 20 primeiros classificados, 10 aeroportos estão nos EUA. Quase todos têm uma participação significativa de passageiros domésticos (entre 75%–95%).

• O maior salto nas 20 primeiras classificações é registrado para o Aeroporto de Heathrow, saltando da 54ª para a 8ª posição, já que todas as restrições de viagem foram suspensas pelo governo do Reino Unido em março de 2021, após dois anos de impedimento.

Tráfego de carga aérea

• Os volumes globais de carga aérea caíram 6,7% em relação ao ano anterior (-2,6% em relação a 2019), para quase 117 milhões de toneladas em 2022. O declínio pode ser atribuído às tensões geopolíticas em andamento e às interrupções no comércio global e nas cadeias de suprimentos.

• O tráfego aéreo de carga é mais concentrado nos principais aeroportos: os volumes nos 20 primeiros representam cerca de 42% (49,5 milhões de toneladas métricas) dos volumes globais.

• O Aeroporto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky, que abriga o hub principal da Amazon Air nos EUA e o superhub global da DHL Express para as Américas, teve o maior crescimento de volume de carga (+16,8%) entre os 20 principais aeroportos.

Movimentos de aeronaves

• Os movimentos globais de aeronaves ficaram próximos de 85 milhões, representando um ganho de 14,8% em relação aos resultados de 2021 ou uma recuperação de 82,4% em relação aos níveis pré-pandemia.

• Os 20 maiores aeroportos representam 11,4% do tráfego global (9,7 milhões de movimentos).

• Das 20 primeiras classificações, 13 aeroportos estão nos EUA.





