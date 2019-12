Litoral paulista receberá 725 mil carros neste feriadão

O fim de ano deve movimentar todas as cidades da Baixada Santista com turistas, de acordo com a Ecovias, que administra as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a expectativa é de que entre 435 mil e 725 mil veículos desçam ao Litoral.

A previsão é de que até o dia 31 de dezembro, o SAI estará em Operação Descida durante boa parte do tempo. Na sexta-feira (27), o esquema será implantado das 7h até às 23h59 do sábado (28).

No domingo (29), ela fica em vigor das 7h às 13h. Na segunda-feira (30), a operação entra em vigor às 13h e permanecerá até 1h da terça-feira (31). No último dia do ano, o mesmo esquema deve funcionar continuamente por 12 horas - das 8h às 20h.

Para o retorno dos veículos, a Operação Subida entrará em vigor já nas primeiras horas de 2020. A operação ficará montada das 2h de quarta-feira (1º) às 7h de quinta-feira (2).

Ainda na quinta, será implantada a Operação Descida Anchieta, entre 8h e 21h e no fim do dia, a Operação Subida poderá ser montada, das 22h às 23h59.

Durante a Operação Subida, o usuário pode optar em subir a Serra tanto pela pista norte quanto pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes e também pela pista norte da Via Anchieta. A descida será feita exclusivamente pela pista sul da Anchieta.

Deixe seu Comentário

Leia Também