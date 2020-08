Live adiada: Wesley Safadão é diagnosticado com coronavírus

O cantor Wesley Safadãofoi diagnosticado com a covid-19. O anúncio foi feito em comunicado enviado por sua assessoria.

De acordo com as informações, o cantor "passa bem" e "está assintomático". Em noto divulgada pela assessoria do artista, destaca que a live que Safadão faria com a dupla sertaneja Bruno e Marrone, no próximo sábado (29), foi adiada para o dia 19 de setembro.

Confira a íntegra do comunicado abaixo:

"Informamos que Wesley Safadão testou positivo para a Covid-19. O cantor passa bem, está assintomático e fará a contra prova do exame em Fortaleza (CE).

Devido ao resultado e para a preservação da saúde de todos, sua live de hoje, 29/08, com a dupla Bruno & Marrone foi adiada para o próximo dia 19/09."

