Lives de hoje tem pagode, sertanejo e até a ministra Tereza Cristina

A semana já teve grandes astros fazendo lives como Roberto Carlos, Alcione, Belo e Sandy & Junior e ganha mais nomes estrelados nesta quinta-feira (23) como Maiara & Maraisa, Thiaguinho, Natiruts, Thiago Brava, Céu e Fernanda Abreu no YouTube.

Além das lives musicais, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, também fará um ao vivo falando sobre o impacto do coronavírus na agricultura às 15h (horário de Brasília) no canal Safra no YouTube.

A quinta-feira contará também com festivais internacionais digitais. Um deles, o The Stonewall Gives Back Initiative, tem Pabllo Vittar na lista de atrações. Já o Hip Hop Loves NY traz os rappers Ja Rule, Ice-T, Chuck D, entre outros.

O pagodeiro Thiaguinho fará seu show caseiro ao vivo às 18h (horário de Brasília) no YouTube.

A dupla sertaneja Maiara & Maraisa canta sua chuva de sucessos a partir das 21h (horário de Brasília), no YouTube.

Fernanda Abreu canta hits e funks que marcaram a carreira em seu canal no YouTube, às 19h (horário de Brasília).

Natiruts vai fazer no YouTube versões solo dos reggaes e sucessos lançados pela banda do Distrito Federal. A live será usada para promover o novo single do Natiruts, "Tudo vai dar certo".

The Stonewall Gives Back Initiative: O festival busca angariar fundos para ajudar profissionais da noite LGBT+ prejudicados pela quarentena. A cantora e drag queen Pabllo Vittar é uma das atrações confirmadads, junto com Troye Sivan, Cyndi Lauper, Kim Petras e muitos outros. A partir das 21h (horário de Brasília), no YouTube.

Céu, cantora e compositora paulistana é a atração da vez na programação do festival diário Em Casa Com o Sesc, no YouTube, às 19h (horário de Brasília).

O sertanejo Thiago Brava promove sua festa sertaneja às 19h (horário de Brasília) no YouTube.

Radiohead: Como tem acontecido todas as quintas-feiras, a banda britânica faz uma transmissão ao vivo em seu YouTube da gravação de algum show marcante de sua trajetória. O escolhido desta vez é o realizado no Club Ciudad de Buenos Aires, em 2009, turnê na qual a banda também passou pelo Brasil.

Deixe seu Comentário

Leia Também