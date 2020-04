Lives: Rennan da Penha, Marília Mendonça e Fresno animam a sexta-feira

Em tempos de pandemia do coronavírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) orientou a população a ficar em casa para evitar a contaminação em massa.

Com isso diversos artistas têm produzido conteúdo para incentivar o isolamento social e oferecer entretenimento, inclusive com o objetivo de arrecadar doações para instituições de combate à doença.

Confira abaixo o cronograma das próximas atrações confirmadas, mas lembrem-se de não realizar reuniões com amigos, familiares ou conhecidos para assistir às lives, por enquanto mantenham seus encontros virtualmente!

Nesta sexta-feira (17) às lives são:

Workshow Live com Marília Mendonça, Léo Santana, Maiara e Maraísa, Zé Neto e Cristiano, João Neto e Frederico, Dilsinho, Luíza e Maurílio, Diego e Victor Hugo e Paulo e Nathan. Tem início às 19h e acontece no canal de cada artista no YouTube.



Fresno às 20h

Djonga às 20h

Felipe Araujo às 20h

Matuê às 22h

Delacruz às 22h

Sábado (18)

Destaque para Together at Home: O mega festival organizado pela OMS e Global Citizen com curadoria de Lady Gaga trará apresentações de nomes como Eddie Vedder, Paul McCartney, Elton John, The Killers, e tantos outros. A transmissão online ocorrerá em diversas plataformas, inclusive no YouTube, e na TV brasileira o evento será exibido ao vivo pela MTV Brasil a partir das 21h, horário de Brasília.

Cavaleiros do Forró às 15h

Alexandre Pires às 16h

Fernando e Sorocaba às 17h

Mano Walter às 18h

Wesley Safadão às 20h

Felipe Ret às 20h

Orochi às 22h

Pablo às 22h

Domingo (19)

Ferrugem às 16h

Henrique e Juliano às 18h

Emicida às 20h

Roberto Carlos com horário a confirmar

