Mês do Vira-Lata: Amigos criam Livrauria e ajudam ONGs na Capital

Com o intuito de ajudar Organizações protetoras do animais em Campo Grande, João Otávio Chinem, Leticia Vismara, Guilherme Ribeiro, Guilherme Chaves, Eraldo Ribeir e João Henrique Ribeiro criaram em 2020, a Livrauria, a partir de uma referência em um projeto similar em Curitiba.

O grupo fez um teste inicial usando os próprios livros usados para a venda. "A ideia deu super certo e logo no primeiro dia vendemos muitos livros, conselhos, reportagem, moção de congratulação e tudo isso contribuiu muito para que o projeto expandisse de forma rápida e abrangente, contribuindo não só para a causa animal, mas para a disseminação da cultura e incentivo à leitura também".

Os amigos atuam voluntariamente na Livrauria e à causa animal e todos os livros vendidos são frutos de doação. "A maior ajuda é por meio da aquisição de livros que variam entre R$ 10 e R$ 30, mas doações, indicações para amigos e participação nas nossas feiras colaborativas são sempre bem vindas".

Fundadores da Livrauria e o mascote Book

E para comemorar os três anos de Livrauria e também o Dia Mundial do Vira-Lata (31/07) o grupo lançou um concurso, pra lá de fofo. "O Concurso Vira-lata elege por meio de votação o cãozinho que mais agradar o público. São 5 etapas e já chegamos na metade, mas dia 31 anunciaremos o vencedor, que ganhará um ensaio fotográfico pet e o tutor um livro da Livrauria", explicou João Otávio.

"Os tutores mandam foto dos cães e nós postamos uma enquete de votação nos stories. A maioria já são nossos clientes, mas é uma excelente oportunidade de novas pessoas conhecerem o projeto, já que gera muita interação". A votação é através do Instagram da Livrauria.

Em nova ação para arrecadar fundos para doação, no domingo (30), os co-fundadores da Livrauria, participam de uma festa julina voltada para os cães, que terá a renda revertida para a causa animal. "Nesse dia, comemoraremos o aniversário de 3 anos da Livrauria, com livros a partir de R$ 5 e a presença do nosso mascote, Book", concluiu João Otávio.

A Livrauria ainda não tem um espaço físico, mas conta com nove pontos de coleta em Campo Grande, em estabelecimentos parceiros. Confira:

- Lavanderia Max Wash

Rua Pedro Celestino, 1660, Centro

- Ótica Fernanda

Rua 13 de maio, 2941, Centro

- Dr. Max Williams Sffair Advocacia

Rua Saldanha da Gama, 10, Vila Planalto (Orla Morena)

- Borracharia do Borracha

Rua Mergulhão, 89, Recanto dos Pássaros Julio de Castilho)

- Associação Okinawa de Campo Grande

Rua dos Barbosas, 110, Amambai

- Veth Clin

Rua Vitório Zeola, 1049, Carandá Bosque

- Traíras Bar e Restaurante

Av. Bom Pastor, 839, Vilas Boas

- Reartes Moveis em madeira

Av. Marquês de Pombal, 219, Tiradentes

- Ella Biju

Rua da Divisão, 434, Jd. Parati

A Festa Julina da Livrauria será na Av. Cel Ulisses de Lima c/ R. Silvio Romero, das 9h às 16h.

