Livro "Seja um Profissional de Alta Performance", será lançado na Capital

Com uma abordagem dinâmica e prática, o livro "Seja um Profissional de Alta Performance" de Salles Junior é indicado a todos aqueles que desejam alcançar o sucesso profissional, prestando dicas e estratégias eficazes.

“Tudo o que alguém precisa saber para ter uma boa performance no mercado está no livro. É um manual, um livro de cabeceira para alguém que deseja se diferenciar como profissional” ressalta o autor, renomado educador comercial, que teve a ideia de escrever um livro quando começou a observar algumas carências que impediam as pessoas de irem além.

“Algo que me frustrava era ver na universidade profissionais brilhantes que, depois de formados, não eram egressos no mercado. Com isso, resolvi cientificar o meu conhecimento didático e profissional de 20 anos, e transformar em um livro” afirma Salles, que objetiva ajudar outros profissionais com sua vasta experiência em treinamento e desenvolvimento de equipes.

Para ele, o mercado está cheio de profissionais medianos e é raro encontrar um Profissional de Alta Performance. Assim, ele transformou em missão o ato de ajudar pessoas comuns a se tornarem extraordinárias. “E por isso o nome, Seja um Profissional de Alta Performance” destaca.

Serviço

Local: O evento de lançamento será realizado no Senac Hub, e contará com a presença do autor para autógrafos e bate-papo com o público

Data: Quinta-feira (4/05)

Horário: 19h.

