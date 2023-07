Locadora de carros oferta mais de 200 vagas em Três Lagoas

A Unidas, locadora de veículos abriu processo seletivo para mais de 200 vagas na cidade de Três Lagoas, para diferentes áreas de atuação, em uma nova operação da companhia no município, no segmento de pesados.



As vagas são para: analista de operações, almoxarife, analista de planejamento e controle de manutenção (PCM), assistente de logística, borracheiro, eletricista, instrutor de motorista, lavador, líder de estoque, mecânico, mecânico lubrificador, motorista, motorista tritrem, operador de carregamento, soldador, técnico em segurança do trabalho e técnico de enfermagem no trabalho.

As vagas e requisitos para cada função estão disponíveis na página da Unidas . Os profissionais interessados em participar do processo de seleção podem se inscrever pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp no número (64) 9 9618 8603.

A partir de terça-feira (18), os interessados ainda poderão comparecer presencialmente no endereço: BR 158 KM 268,6, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas, das 9h às 16h, levando seu currículo. Os profissionais selecionados darão início às suas atividades em setembro deste ano.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também