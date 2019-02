Loja da capital faz desfile beneficente para ajudar instituto

Saiba Mais Saúde Cruz Vermelha abre seleção para novos voluntários

A loja Lança Perfume, do Shopping Campo Grande, promove na próxima quinta-feira (21), o desfile beneficente que marca o lançamento da Coleção Inverno 2019.

A entrada para o evento é 1 kg de alimento não perecível e as doações serão direcionadas para o Instituto Amigos do Coração (IAC). O Instituto, sem fins lucrativos, atua desde 2012 para congregar pessoas físicas e jurídicas no propósito de promover atividades direcionadas à conscientização e valorização da vida humana.

Com cerca de 300 voluntários, seus diversos projetos levam atendimento médico, odontológico, psicológico e social a pessoas em situações de vulnerabilidade social, como comunidades indígenas, idosos, adictos em recuperação, gestantes e crianças. Ao longo de seis anos de trabalho, cerca de 15 mil pessoas foram atendidas pelo IAC.

O evento beneficente

Na passarela, 12 modelos - todas voluntárias - desfilando as roupas da nova coleção. Será apresentada, também, a nova coleção de camisetas do IAC, entitulada “Amor em Ação”. São sete modelos de diversas cores que estarão sendo vendidas no local. Toda a verba da venda das camisetas será revertida para a manutenção dos nove projetos desenvolvidos pela instituição nas áreas da saúde, educação e assistência social.

“Somos a primeira loja do Brasil, entre as 24 que a marca possui, a realizar um desfile beneficente em parceria com outras empresas e com modelos voluntárias, que não estão recebendo cachê”, afirma Gabi Paliga, representante da Lança Perfume.

Serviço

O evento acontece no dia 21 de fevereiro (quinta-feira) a partir das 18h na loja Lança Perfume, Shopping Campo Grande, 2º piso. O desfile acontece às 19h e a lotação máxima da loja é de 200 pessoas.

