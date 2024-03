Loja de Campo Grande usa moda sustentÃ¡vel para empoderar mulheres

Fernanda Ajala viu nos empréstimos de roupas que fazia com suas irmãs a oportunidade de abrir um negócio. Quando estava desempregada, reuniu os vestidos delas e começou a alugá-los pelo Facebook. De lá para cá, abriu a Alugue Seu Dress (ASD), por onde incentiva o consumo consciente e a moda sustentável de vestidos de festa.

A empreendedora abriu uma loja em Campo Grande e também aluga pela internet, empoderando mulheres por todo o Brasil. “Sempre pensei em aumentar o acesso das pessoas por vestidos especiais no formato de aluguel. Para isso, precisaria expandir fisicamente ou online. Iniciamos os testes enviando para nosso estado (MS), e validando os processos da locação a distância, e agora expandimos nossos serviços para todo país”, conta Fernanda.

A ação surgiu da vontade de promover a autoestima e confiança de mulheres do Mato Grosso do Sul e de outros estados. Como a da cliente Giovana Gazoni, que reside em Orlândia, em São Paulo. “Por ser uma cidade longe da minha, fiquei com muito receio que não fosse possível, fiquei preocupada se o vestido chegaria a tempo, se o tamanho daria certo, mas o atendimento foi impecável, enviaram antes do previsto e o vestido parecia ter sido ajustado no meu corpo! Superaram todas as expectativas”, afirmou Giovana.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também