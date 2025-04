Lojinha do Bem pede ajuda para continuar com doações; saiba como ajudar

A Lojinha do Bem, projeto social idealizado pelo deputado estadual Coronel David, está com a edição de 2025 marcada para o dia 26 de abril, no bairro Coophavila II, em Campo Grande, oferecendo roupas, brinquedos e utensílios domésticos de forma gratuita para a população.

“A Lojinha do Bem é mais do que um evento solidário, é um gesto de empatia e cidadania que transforma vidas. Participe e faça a diferença”, afirmou Coronel David.

A iniciativa conta com uma experiência humanizada, permitindo que cada beneficiado escolha os itens conforme sua necessidade, recebendo cupons — chamados Davizinho e Davizão — que podem ser trocados por produtos disponíveis.

Por depender exclusivamente do apoio da comunidade, a Lojinha do Bem está aceitando doação de roupas, calçados, cobertores, brinquedos, móveis, roupas de cama, utensílios domésticos e eletrodomésticos, que serão triadas e organizadas para garantir a melhor distribuição.

As doações podem ser feitas até 24 de abril.

“Quem quiser e puder contribuir, pode entregar os itens de doação diretamente na AMOC II (Associação de Moradores da Coophavila II) ou entrar em contato pelo telefone 98409-3134, para combinar a retirada”, orienta a coordenadora do projeto, Ana Arminda.

Neste ano, o evento terá parceria com o CRAS Vila Gaúcha, com servidores do CRAS prestando serviços à população no dia do evento.

