Em Brasília, Longen apresenta proposta para incentivar trabalhadores no mercado

Visando suprir a demanda de mão de obra na indústria,o presidente da Fiems, Sérgio Longen, esteve com a com ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, oportunidade em que discutiu o programa de Inclusão Produtiva - Ascende Brasil.

Entre as principais propostas apresentadas está a de proporcionar emprego a beneficiários de programas sociais sem que eles percam o benefício por prazo determinado. “Acredito que os sindicatos laborais também têm interesse, até porque as pessoas que hoje são beneficiárias dos programas sociais têm interesse no mercado formal, mas não querem perder o benefício. Entendo que o TST tem a oportunidade hoje de nos ajudar a construir esse projeto”, Conforme Longen, os ministros foram receptivos à proposta e debateram sobre a viabilidade.

Para o ministro do TST Guilherme Augusto Caputo, tirar as pessoas da informalidade é uma das missões do Tribunal Superior do Trabalho. “O caminho procurado por muitas dessas pessoas é o benefício social. Hoje são quase 60 milhões. O Tribunal cumpre seu papel institucional ao também trabalhar essa política pública absolutamente necessária. É trabalhar para trazê-los para formalidade, mas que, em certas medidas, não percam benefícios sociais e estejam ao mesmo tempo dentro da lei”, pontuou.

Em outra reunião, a proposta também foi apresentada à ministra Simone Tebet, que foi positiva a ideia, desde que adequada as previsões orçamentárias dos próximos anos.

