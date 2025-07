Longen destaca articulação de senadores com setor empresarial em Washington

Os impactos da nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros têm gerado preocupação no setor produtivo, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde o agronegócio e a indústria mantêm forte relação com o mercado norte-americano, por isso o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen vê com positividade missão de senadores em Washington

“Eu gostaria de parabenizar todos os senadores que se mobilizaram a Washington para discutir o tarifaço. Entendemos que é extremamente importante, nesse momento, levar uma posição brasileira”, afirmou Longen.

Antes da viagem, Longen se reuniu com o senador Nelsinho Trad, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que lidera a missão, e com a senadora Tereza Cristina, vice-presidente da comissão. “Quero destacar a importância desses dois senadores estarem nessa comitiva em Washington e levarem também a preocupação do setor empresarial, em particular do Mato Grosso do Sul. Entendo que temos boas condições de levar para a mesa a nossa condição do Estado”.

Mesmo sem expectativa de decisões imediatas quanto a prazos ou redução da tarifa, a missão em si já reforça a abertura para o diálogo. “Na conversa que tive com os dois senadores, destaquei nossa preocupação enquanto Estado, da indústria do nosso Estado. Apesar de entender que vamos sair dessa reunião não com uma posição sobre prazo ou redução, é importante registrarmos que estamos à mesa, discutindo e levando as considerações desse tarifaço no impacto da nossa produtividade".

A missão segue até quarta-feira (30/07).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também