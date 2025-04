Longen destaca 'tradição familiar' em inauguração do novo prédio da Insted

A inauguração do novo edifício da Faculdade Insted, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande na segunda-feira (31), teve a presença do presidente da Fiems, Sérgio Longen, do professor e mantenedor da instituição, Pedro Chaves e do governador Eduardo Riedel, entre outras autoridades.

Com sete anos de atuação no mercado, a Faculdade foi oficialmente inaugurada em prédio projetado para acomodar 2.500 estudantes por período, simultaneamente, com: 53 salas de aula; um anfiteatro para 300 pessoas; dois auditórios com capacidade para 100 pessoas cada; cinco laboratórios de tecnologia; três laboratórios na área da saúde; um espaço exclusivo de coworking para os estudantes; e uma área para eventos e convívio no rooftop do prédio.

Conforme Longen, a instituição de ensino se fortalece em um momento decisivo para a economia do Estado. “Eu entendo que a educação é algo de extrema importância para todos nós. A Insted é uma referência, trazendo a sua tradição familiar e o desafio de gerir uma nova instituição que trará resultados significativos para todos. Eu entendo que toda vez que uma empresa se instala, tem uma importância muito grande para o Estado”, explicou.

Neca Chaves Bumlai, diretora da Faculdade Insted, destacou a importância dos parceiros para perceber as demandas do mercado de trabalho para que possamos formar esses profissionais. “É muito importante que a indústria traga para nós suas demandas. Sabemos do crescimento do Estado de Mato Grosso do Sul e é fundamental que unamos esforços para formar uma mão de obra qualificada”.

Professor e mantenedor da Faculdade, Pedro Chaves ressaltou a importância de trabalhar com metodologias ativas, em que o estudante é protagonista do processo de aprendizagem. “Nós trabalhamos teoria e prática juntas”.

Já o governador Eduardo Riedel destacou a importância de uma instituição como o Insted para o Estado. “Fico orgulhoso de no momento em que vivemos no Estado poder contar com uma empresa genuinamente sul-mato-grossense. Atualizada, moderna e capaz de entregar resultados transformadores”.

A Insted aumentará a oferta educacional para 16 cursos de graduação, disponíveis nos períodos diurno e noturno e mais de 20 programas de pós-graduação. Confira no site . Para a comunidade, os programas de atendimento abrangem núcleos como o de Práticas Jurídicas e de Apoio Contábil e Fiscal, que antes eram realizados apenas em eventos pontuais.

