Longen diz que taxação de Trump é "inaceitável" e defende diálogo

A imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, a partir de agosto, foi definida como "inaceitável" para o setor produtivo, conforme o presidente da Fiems, Sérgio Longen, as autoridades brasileiras devem manter o diálogo para evitar prejuízos econômicos e manter a competitividade da indústria nacional.

Para ele o melhor caminho é uma solução democrática e não uma reciprocidade. “Temos defendido a competitividade da indústria brasileira. Sobretaxar neste momento é algo difícil, é inaceitável nesses padrões. Entendemos que o presidente americano vem utilizando dessa estratégia com diversos países e chegou a vez do mercado brasileiro”.

A medida afeta o mercado regional, pois o país foi o principal destino das exportações sul-mato-grossense no primeiro semestre de 2025, segundo dados do Observatório da Indústria da Fiems, atrás apenas da China.



Entre janeiro e junho, o estado embarcou US$ 315,9 milhões em produtos para o mercado americano, um crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Produtos como carne bovina, ferro fundido e celulose, que representam mais de 80% das exportações de Mato Grosso do Sul para os EUA, estão entre os mais impactados. No caso do ferro fundido, os Estados Unidos são o principal destino. “Mato Grosso do Sul será afetado, claro. Temos aí cerca de 320 milhões de dólares já exportados neste ano. Esses três segmentos serão diretamente impactados pela tarifa”, alertou.

O presidente da Fiems revelou ainda ter conversado com o presidente CNI (da Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban, para tratar do tema. Ambos reconhecem a gravidade da situação, mas reforçam a necessidade de uma solução diplomática.

