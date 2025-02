Longen e Paulo Roberto da Energisa debatem gargalos a serem sanados em 2025

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o diretor-presidente da Energisa, Paulo Roberto dos Santos discutiram, nesta semana, investimentos para o setor elétrico na indústria em Mato Grosso do Sul, que tem aumentado a demanda, devido ao crescimento de fábricas.

“O Estado cresce a passos largos e, muitas vezes, esses recursos não conseguem chegar a tempo. Mas o diretor-presidente trouxe uma planilha muito interessante com o números de investimentos e dos principais gargalos que serão atendidos pela Energisa em 2025”, afirmou.

O presidente da Fiems, destacou a oportunidade dada pela empresa de receber as demandas por meio do call center “Fale com o Presidente”, além da disponibilidade de gerências para atender as demandas dos consumidores de um modo geral.

O diretor-presidente da Energisa, Paulo Roberto dos Santos, relembrou que no ano passado, o investimento no Estado foi de R$ 620 milhões. A previsão para 2025 é de R$ 771 milhões. “O destino desses investimentos é basicamente a agroindústria. O Estado está saindo do estágio de uma Estado agro para o agroindustrial. Percebemos isso. Nós migramos a maioria dos nossos investimentos para os núcleos rurais para atender essa nova demanda que chega para gente”.

“Sempre ficamos numa posição passiva, recebendo os clientes. Hoje, em função dessa procura, criamos o chamado Canal Prime, que é um canal exclusivo para o industrial, na intenção de estreitar relações e entender as expectativas de cada um. E cada um terá sua expectativa atendida por esse programa”, garantiu

