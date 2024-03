O presidente da Fiems, Sérgio Longen, participou nesta terça-feira (12) da primeira reunião do Grupo de Trabalho Interinstitucional, formado por representantes de quatro órgãos do poder executivo estadual e quatro entidades da sociedade civil e criado pelo governo do Estado para acompanhar e discutir os efeitos da reforma tributária em Mato Grosso do Sul.

Longen classificou a primeira reunião, presidida pelo governador Eduardo Riedel, como um “momento histórico”, dando voz para que a iniciativa privada possa discutir junto do governo os impactos da reforma tributária na economia do Estado.

"Para nós, é um momento histórico sentarmos à mesa com o governo e discutir a reforma tributária em nível estadual. Por onde andamos, seja na capital ou no interior do Estado, temos recebido demandas e preocupações das empresas. Entendo que o Estado hoje criou uma resposta muito clara, e é nessa linha que o grupo de trabalho vai atuar, trazendo e levando propostas da agenda de interesses do Estado e visando maior competitividade para as empresas", afirmou Longen.

Riedel comentou sobre os principais temas que serão tratados pelo grupo, que será coordenado pelo secretário de Estado de Fazenda, Flávio César e tem como objetivo acompanhar as discussões dos projetos de leis complementares federais e demais normativos federais relacionados à reforma tributária.

"O primeiro grande tema nacional é a reforma tributária, que está em pleno andamento no âmbito do Congresso Nacional. Esse grupo tem participantes diretamente e trará ao grupo de trabalho estadual toda a evolução dos acontecimentos em Brasília. E os temas de interesse do Estado, no âmbito da Secretaria de Fazenda, para facilitar o ambiente de negócios que o setor produtivo põe na mesa e trabalha, como desburocratização, otimização de processos. Isso é dinâmico e permanente. O grupo de trabalho tem esse objetivo e faz hoje a primeira reunião, com uma extensa agenda pela frente. Certamente trará muitos frutos para Mato Grosso do Sul", afirmou o governador.

Fazem parte do grupo a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz); a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc); a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov); a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE-MS); a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems); a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul); a Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio); e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS).

