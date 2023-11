Longen recebe título de 'Doutor Honoris Causa'

Na noite de segunda-feira (27), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, recebeu o título de Doutor Honoris Causa conferido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O título é atribuído a personalidades que se sobressaíram com sua atuação em prol da sociedade.

Neste caso, Longen foi escolhido por conta de sua contribuição em favor da educação, pesquisa, inovação, cultura e saúde em Mato Grosso do Sul. Os investimentos são feitos por desde que assumiu a frente da Fiems em 2007, quando começou a investir no desenvolvimento industrial e na oferta de educação de qualidade por meio do Sesi e do Senai.

Em seu discurso, o presidente da Fiems destacou a trajetória à frente da instituição. "Nos últimos 16 anos, tivemos muitas conquistas. Não é à toa que Mato Grosso do Sul hoje tem a indústria como a segunda principal atividade econômica. A indústria vai bem, mas não porque o Sérgio Longen é presidente. É porque ações e parcerias foram construídas com diversas entidades. Quero dividir esse título hoje não apenas com minha família, mas também com a diretoria da Fiems. Esse título é um trabalho meu e nosso ao mesmo tempo", declarou Longen.

Doutor Honoris Causa – O título é um dos maiores reconhecimentos acadêmicos de uma instituição universitária e busca celebrar as pessoas que serviram de exemplo para a comunidade universitária e para a sociedade. As personalidades de destaque foram indicadas e aprovadas pelo Conselho Universitário da UFMS.

Outros homenageados – Além de Longen, também receberam homenagens o juiz aposentado e fundador do Instituto Luther King, Aleixo Paraguassu, e a artesã indígena reconhecida e premiada pelo trançado de aguapé, Catarina Guató.

