Los Angeles recebe obras de implantação de rede de esgoto

O Programa Campo Grande Saneada leva a implantação da rede de esgoto ao bairro Los Angeles. As obras seguem o cronograma da Águas Guariroba e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município.

A ação da Águas Guariroba implantará até o fim do ano 150 quilômetros de rede de esgoto em Campo Grande. Para o bairro, está prevista a implantação de 10 quilômetros de rede de esgoto.

A estimativa é de que mais de 16 mil famílias na Capital sejam beneficiadas pelo programa. Esta é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande, dando continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto.

Os bairros Nova Lima e North Park foram as primeiras regiões a receber as obras, que a partir dos próximos meses, seguem para outros bairros como Panamá, São Conrado, Lageado, Tiradentes, Coophavilla II, região Lagoa e Jardim Aeroporto, totalizando 10 bairros beneficiados.

Veja as ruas que passarão por obras no Los Angeles



• Rua Juca Pirama

(Rua Eng. Paulo Frontin x Rua Luiz Vasconcelos)

• Rua Arthur Pires

(Rua Eng. Paulo Frontin x Rua Luiz Vasconcelos)

• Rua Francisco Alves

(Rua Eng. Paulo Frontin x Rua Luiz Vasconcelos)

• Rua Antônio Luiz Pereira

(Rua Eng. Paulo Frontin x Rua Luiz Vasconcelos)

(Rua Luiz Vasconcelos x Rua Dolores de Farias)

• Rua Luiz de Vasconcelos

(Rua Marques Barbacena x Rua Juca Pirama)

(Rua Juca Pirama x Rua Arthur Pires)

(Rua Arthur Pires x Rua Francisco Alves)

(Rua Francisco Alves x Rua Antônio Luiz Pereira)

