LotofÃ¡cil: Aposta de Ponta PorÃ£ acerta os 15 nÃºmeros e leva R$ 286 mil

Uma aposta de Ponta Porã, a 326 quilômetros de Campo Grande, acertou as 15 dezenas da Lotofácil no último sábado (18), e levou R$ 286.517,05. O vencedor fez uma aposta simples de 15 números em uma lotérica do bairro Santa Isabel.

Os números sorteados foram 01 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 -23 - 25. O prêmio total foi de R$ 1,5 milhão.

Além do apostador de Ponta Porã, os ganhadores são de Salvador (BA), São Lourenço do Oeste (SC), Mauá (SP) e Porto Alegre (RS).

Como jogar?

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O apostador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da "surpresinha", ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da "teimosinha".

