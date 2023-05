Lotofácil: aposta de Sinop leva prêmio de R$ 2,4 milhões

Duas apostas feitas no concurso 2807 da Lotofácil, que foi sorteado nessa terça-feira (9), acertaram as 15 dezenas e vão dividir o prêmio principal de R$ 5 milhões. Um dos apostadores é de Sinop e vai receber mais de R$ 2 milhões (R$2.377.168,35).

Os números sorteados foram 01 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 –14 – 15 – 16 – 22 – 24.

A outra aposta com 15 acertos foi feita em Teresina, no Piauí. Além disso, 381 apostas acertaram 14 números. Cada uma leva R$ 2.087,09.

Outros 13.800 acertaram 13 números e vão receber prêmio de R$ 30,00. Quem acertou 12 números, que ao todo chegou a 197.530 apostas, recebe R$ 12 cada. Já 958.580 apostas acertaram 11 dezenas e recebem R$ 6.

O próximo concurso será realizado nesta quarta-feira (10). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

