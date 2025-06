'Lua de Morango' ilumina o céu nesta semana com presença de estrela brilhante

A “Lua de Morango”, como é conhecida a última lua cheia da primavera no hemisfério Norte, poderá ser observada a partir da noite desta terça-feira (10), com seu auge previsto para as 3h46 (horário de Mato Grosso do Sul) da madrugada de quarta-feira (11).

Apesar do nome sugestivo, a Lua não ganha tonalidade rosada. O termo “Lua de Morango” vem de tradições dos povos nativos da América do Norte, que associavam essa fase lunar ao período de colheita dos morangos silvestres.

Neste ano, o fenômeno traz um charme adicional: ele coincide com a chamada “grande paralisação lunar”, um evento astronômico que ocorre a cada 18,6 anos.

Esse alinhamento altera o ângulo da órbita lunar, fazendo com que a Lua apareça especialmente baixa no céu do hemisfério Norte e, em contrapartida, mais alta no hemisfério Sul.

Outro detalhe que promete encantar os observadores é a presença da estrela Antares, uma das mais brilhantes da constelação de Escorpião, próxima à Lua durante o auge do fenômeno.

Em algumas localidades, a proximidade será tão intensa que poderá ocorrer a “ocultação”, quando a Lua encobre a estrela por alguns instantes.

Para quem quiser observar o espetáculo, a dica é buscar um local aberto e livre de obstáculos como árvores e edifícios.

