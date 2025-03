Para os amantes da astronomia — e para os que perderam o último eclipse — acontece na noite de quinta-feira (13) para sexta-feira (14) um fenômeno chamado de ‘Lua de Sangue’, que desta vez deve ser visível de todo o hemisfério sul, incluindo Mato Grosso do Sul.

Na prática, o fenômeno astronômico acontece quando o Sol, a Terra e Lua estarão alinhados e a Lua passará na sombra da Terra. O fenômeno será visível a olho nu em toda a América Latina, além de partes da América do Norte, Europa Ocidental e África Ocidental.

No Brasil, a fase total do eclipse começará por volta das 3h26min (horário de Brasília) e durará aproximadamente uma hora e cinco minutos. O Observatório Nacional vai transmitir o evento ao vivo pelo YouTube.

Conforme a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), o eclipse seguirá a seguinte programação no horário de Brasília:

00h57min: Início do eclipse penumbral

02h09min: Início do eclipse parcial

03h26min: Início da totalidade do eclipse (Lua avermelhada)

04h31min: Fim da totalidade

05h47min: Fim do eclipse parcial

07h: Fim do eclipse penumbral

Lua de Sangue - Um eclipse lunar total acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão perfeitamente alinhados. Isso faz com que o planeta projete sua sombra sobre o satélite.

Durante esse período, a luz do Sol que atravessa a atmosfera terrestre sofre um fenômeno conhecido como Dispersão de Rayleigh — o mesmo que dá cor ao pôr do sol.

Como as ondas de luz azul são mais facilmente dispersadas, apenas as avermelhadas atingem a Lua. Isso resulta no tom vermelho, característico da "Lua de Sangue".

Após o evento de março, o ano terá outro eclipse lunar total em setembro. Porém, ele não será visível no Brasil.

Assim, o próximo que será observável no Brasil só ocorrerá em 2029. Até lá, apenas eclipses parciais ou penumbrais poderão ser observados no país.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também