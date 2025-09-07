Menu
Menu Busca domingo, 07 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Lua de sangue: eclipse lunar total ocorre neste domingo

Por conta do horário, o fenômeno não será visível no Brasil

07 setembro 2025 - 11h41Brenda Assis
Eclipse lunar do domingo será um totalEclipse lunar do domingo será um total   (Foto: Giphy)

Um eclipse lunar total, o segundo do ano, ocorre neste domingo (7). O ponto alto, quando a Lua fica totalmente imersa na sombra da Terra e adquire coloração avermelhada, caracteriza a chamada Lua de Sangue.

“A cor se deve à forma como a luz do Sol interage com a atmosfera terrestre. Mesmo totalmente encoberta pela sombra escura da Terra, a Lua ainda recebe luz solar indiretamente, filtrada pela atmosfera”, detalhou o Observatório Nacional.

O fenômeno não será visível no Brasil, mas haverá transmissão ao vivo, a partir das 12h (horário de Brasília), pelo canal no YouTube do Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Durante a live, astrônomos amadores e profissionais que fazem parte do programa vão comentar as imagens em tempo real. A previsão é transmitir todas as etapas do eclipse, por meio do auxílio de parceiros internacionais.

Confira o cronograma completo do fenômeno:

  • Início da fase penumbral: 12h28
  • Início da fase parcial: 13h27
  • Início da fase total: 14h31
  • Auge da fase total: das 15h12 às 15h53
  • Fim da fase parcial: 16h57
  • Fim da penumbra: 17h55

Entenda

Segundo o Observatório Nacional, eclipses lunares ocorrem quando a Lua entra na sombra da Terra. Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta; e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol.

“Quanto mais perfeito é o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, maior é a duração do eclipse total”, destacou o órgão. Quando a Lua entra na penumbra, ocorre o eclipse penumbral; quando entra na umbra, o eclipse parcial; e, quando está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Radar na Avenida Afonso Pena -
Cidade
Juiz manda cessar aplicação de multas via radares e vê indícios de irregularidades
Ana Cláudia
Geral
Eleição da nova diretoria do Sisalms acontece na próxima terça-feira (9)
Canonização de Carlo Acutis tem lançamento da biografia 'Uma jornada de fé e inovação'
Geral
Canonização de Carlo Acutis tem lançamento da biografia 'Uma jornada de fé e inovação'
Palácio do Congresso Nacional
Geral
Congresso acelera tramitação da MP da Tarifa Social para evitar perda de validade
Alinhamento dos consultores do Sebrae/MS foi realizado durante a semana com a equipe técnica da Apex Brasil
Geral
Sebrae/MS promove programa de internacionalização para micro e pequenas empresas
Fórum de Campo Grande
Justiça
"Márcio Doidão" é condenado a 16 anos de prisão por assassinar adolescente na Capital
The Town começa neste fim de semana em São Paulo
Comportamento
The Town começa neste fim de semana em São Paulo
Liniker é atração principal do fim de semana na Capital; confira a agenda cultural
Fim de Semana
Liniker é atração principal do fim de semana na Capital; confira a agenda cultural
Brinquedos recuperados -
Justiça
Traficante da região norte preso com drogas e brinquedos de creches vai para presídio
Foto: Ilustrativa /
Interior
Adolescente de 15 anos é apreendido em flagrante por homicídio a facadas em Juti

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS
Imagem Ilustrativa
Polícia
Acusado de suposto estupro, homem é espancado e sofre traumatismo craniano na Capital
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande