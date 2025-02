Lua de Sangue: eclipse lunar total volta a acontecer em março e será visível no Brasil

Após um hiato de dois anos, o fenômeno conhecido como "lua de sangue" voltará a ocorrer nos dias 13 e 14 de março.

O evento, um eclipse lunar total, terá duração de mais de seis horas, com 65 minutos de totalidade, e será mais visível na América do Sul e na América do Norte. Locais como Europa, África e Leste Asiático verão o eclipse apenas de forma parcial.

O ponto de maior eclipse será no Oceano Pacífico, mas diversas regiões contarão com condições favoráveis para a observação. Entre os melhores locais estão o sul da Califórnia, o Arizona, o deserto do Atacama, no Chile, o oeste da Argentina e grande parte do México.

O Brasil também poderá acompanhar o fenômeno em todas as regiões, desde que as condições climáticas permitam um céu limpo.

O eclipse terá cinco fases e, no horário de Brasília, o início está previsto para às 2h09, com o auge ocorrendo às 3h58. Diferente do eclipse solar, este fenômeno pode ser observado a olho nu sem qualquer risco para a visão.

A lua de sangue acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. Durante o eclipse total, a Lua assume uma coloração avermelhada devido à refração da luz solar pela atmosfera terrestre, que filtra os comprimentos de onda mais curtos.

Para aqueles que perderem o evento, um novo eclipse lunar total está previsto para os dias 7 e 8 de setembro. No entanto, desta vez, a visibilidade será melhor nas regiões asiáticas.

